عاجل- دنيا سمير غانم تشارك فى احتفالية قادرون باختلاف بـ«بلادى اسلمى»

جدة - نرمين السيد - وقدمت دنيا سمير غانم، أغنية "بلادى اسلمى" وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وتقول الأغنية: "سلام على مصر فى كل عام.. سلام على أهل مصر الكرام.. وجيش يحمى ولا يعتدى.. سلام على مصر أرض السلام".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.