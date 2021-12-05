عاجل- دنيا سمير غانم لـ السيسى: شكرا على تقديرك لمشوار والدى

جدة - نرمين السيد - وقالت دنيا سمير غانم: "أنا مبسوطة جدا إن أنا معاكم النهارده"، فيما رد الرئس السيسى: "أنا برحب بيكى يا دينا.. ومش عايز أقول إنى بأعزيكى.. دا قدر الله فينا كلنا.. بشكرك على مشاركتك".

وعقبت دنيا، قائلة: "أنا اللى عايز أشكر حضرتك على تقديرك لمشوار والدى".

وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم الأحد، فى احتفالية "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء.

وقدمت أغنية "بلادى اسلمى" وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وتقول كلمات الأغنية: "سلام على مصر فى كل عام.. سلام على أهل مصر الكرام.. وجيش يحمى ولا يعتدى.. سلام على مصر أرض السلام".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.