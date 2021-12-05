الرعاية الصحية تعلن تسجيل 96 منشأة طبية بـ3 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، لتسجيل المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، باعتبارهم المحافظات الثلاث الأول لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لتسجيلهم ضمن المنشآت الطبية المسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدا أننا نستهدف تسجيل كافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث مع نهاية العام الجارى 2021.





يأتى ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة العمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ومد مظلة التغطية الصحية الشاملة لتصل إلى كافة محافظات الجمهورية فى غضون 10أعوام، إضافة إلى سرعة الإنتهاء من تسجيل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات التى تم تدشين المنظومة بها، وذلك قبيل انتهاء العام الجارى، ضمانا لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة طبقا لمعايير الجودة وسلامة المريض، وتماشيا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، تم اعتماد 15 منشآة طبية تابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بورسعيد إلى جانب تسجيل 96 منشأة صحية بالمحافظات الثلاث، مشيرا أن تسجيل المنشآت الصحية يعد الخطوة الاولى نحو إعداد المنشأة لبرنامج الاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث يدعم تسجيل المنشآت الصحية تطوير ثقافة مستدامة للسلامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة والتى تصبح محورية للمنشأة الصحية مما يدفع إلى تحسين الجودة وسلامة المرضى لصالح المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المنشآت الطبية التى تم تسجيلها بمحافظة بورسعيد تشمل41 منشأة طبية ما بين وحدة ومركز صحة أسرة ومستشفى، أما فى محافظة الأقصر بلغ عدد المنشآت المسجلة 36 منشأة ما بين وحدات ومراكز صحة أسرة ومستشفيات، فيما تم تسجيل 19 وحدة ومركزا لصحة الأسرة ومستشفى بمحافظة الإسماعيلية، بإجمالى 96 وحدة ومركزا ومستشفى بالمحافظات الثلاث تم تسجيلهم حتى الآن.

وأشار السبكى، إلى آخر منشأتين اجتازوا معايير التسجيل وهما مستشفيى (أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة بمحافظة الإسماعيلية، وإيزيس التخصصى بالأقصر)، فيما تعد مستشفى إيزيس التخصصى المتخصصة فى صحة المرأة ووليدها من أعلى المستشفيات الحاصلة على أعلى التقديرات بين المنشآت الصحية بنسبة اجتياز لمعايير التسجيل تتخطى 98%، وهو ما يدلل على تميز وكفاءة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفت بيان الهيئة إلى المنشآت التى تم اعتمادها بعد اجتيازهم المعايير القومية لجودة الخدمات والمعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا، والبالغ عددهم 15منشأة طبية، وكانت أولهم (مستشفى النصر التخصصى للأطفال) التى تعد أول مستشفى فى القطاع الحكومى بمصر تجتاز معايير الجودة القومية المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى مراكز ووحدات طب أسرة (شرق النوادى، أم خلف، على بن أبى طالب، سهل الطينة، الحى الإماراتى، القابوطى، بحرالبقر القديمة، العلاج الطبيعى، الصفوة، حوض بدران، شمال الحرية، الكويت، عمر بن الخطاب، العرب) بمحافظة بورسعيد.

وأكد أن اجتياز المنشآت الطبية التابعة للهيئة، للمعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليا، يعنى مطابقتها لمعايير اعتماد المنشآت الصحية الدولية من الاشتراطات الأساسية، ومتطلبات السلامة الوطنية، والمتطلبات الأساسية للجودة، والدليل التشغيلى للمنشأة، ومعايير سلامة وأمان المريض، والتى تضمن الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة التى ترتكز على المريض طبقا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، كما تدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت، ومواكبتها للتطورات المتسارعة فى خدمات الرعاية الصحية عالميا.