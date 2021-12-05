السيسي يقدم التحية لفريق من متحدي الإعاقة السمعية برفع الأيدي

قدم فريق من متحدي الإعاقة السمعية من محافظة المنيا، عرضا فنيا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، التي تقام داخل مركز المنارة.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقدم التحية إلى الفريق وفق الطريقة الخاصة بهم من خلال رفع الأيادي، للتعبير عن إعجابه بالعرض الفني الذي قدمه الفريق على عدد من الأغاني الوطنية.

واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلب ذوى الهمم من أصحاب القدرات الخاصة وصعد على المسرح للتصوير معهم.

وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

استهل انطلاق النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز المنارة،اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021. بأيات من القرآن الكريم من الطفل أحمد، الذي تمنى أن يقرأ القرأن الكريم أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وانطلقت فعاليات "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الثالثة اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن فعاليات "قادرون باختلاف" ستشهد العديد من المفاجآت، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من "قادرون باختلاف" تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم.

وتابعت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، أن النسخة الثانية من الاحتفالية كان هدفها الأساسي هو عرض التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع والجلسة الحوارية وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور وبخاصة مع تدريبهم.

وأضافت أمل مبدي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم السبت، أنه لأول مرة سيحضر فعاليات ممارسة الرياضيات لأبطال الاتحادات المختلفة.

وأشارت إلى أن الاحتفالية ستشهد إقامة معرض لعرض منتجات المشاركين في هذه الاحتفالية وبها جزء تكنولوجي، موضحة أنه جاري عمل البروفات لهذه الاحتفالية التي سيكون فيها فقرة مفاجأة رفضت الإفصاح عنها.

وأكدت أن الهدف من هذه الاحتفالية في سنواتها السابقة هي التعريف بذوي القدرات الخاصة وإظهار حجم الإنجازات في هذا الملف.

وأوضحت أن اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بملف دعم ذوي القدرات الخاصة ساهم في إحداث تقدم كبير في هذا الملف، متابعة "ذوي القدرات الخاصة يعيشون في عصرهم الذهبي والرئيس وضعنا في حتة تانية بعدما قال أنا هذا الملف من أولوياته".

ولفتت إلى أن 450 سيشاركون في فعاليات اليوم، داخل وخارج القاعة: "لأول مرة سنعرض أنشطة رياضية والرئيس عبدالفتاح السيسي سيمر على جميع لاعبي الاتحاد مثل تنس الطاولة وألعاب قوى وكرة قدم ودراجات ومنهم أبطال عالم في الاتحاد".

وتابعت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: "رسالة الاحتفالية اليوم ستؤكد على ان ذوي القدرات الخاصة حصلوا على قدر كبير من القوة، وكل ذلك بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتطبيق القوانين، وأقدم الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه الشديد والبالغ بهذا الملف".

ولفتت، إلى أن الاتحاد يهتم بأهالي ذوي الهمم حيث تنظم لهم دورات تدريبية ومعسكرات لتطوير طريقة المعاملة مع أبنائهم: "الفنانة يسرا اللوزي أم لطفلة من ذوات الإعاقة السمعية، وحدث بعض الظروف فتاجلت الجلسة الحوارية في الاحتفالية المقبلة".

وأشارت، إلى أن الاتحاد يتعاون مع أخصائيين نفسيين ومدربين لتعليم أولياء الأمور كيفية التعامل مع أبنائهم: "أفخر بكل العاملين في قادرون باختلاف، وأشكر وزير الشباب ورياضة ووزيرة التضامن الاجتماعي على دعمهما القوي لنا، وكل الإعاقات موجودة في الاحتفاليات مثل الإعاقات الحركية والبصرية والصُم".

وأوضحت، أن هذا العام سيشهد فئتين للاحتفالية لأول مرة وهما قصار القامة والناجين من الحروق: "قادرون باختلاف أصبحت منصة لكل مختلف ولأي شخص لا يمكنه تقبل هذا الاختلاف، ووجود فئات جديدة نجاح للفعاليات"