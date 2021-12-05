الرئيس السيسي لطفلة من أصحاب الهمم: وأنا قاعد معاكم قلبي كله بهجة وسعادة

وجهت الطفلة ريتاج 12 عاما من أصحاب الهمم، خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، سؤال إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "أنت مبسوط وأنت قاعد معانا؟"، ليرد عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "هقولك بجد وربنا وحده اللى يعلم.. اسعد يوم بكون فيه لما بكون معاكم.. اليوم اللى بشوفكم وببقى في وسطكم.. وجودك هو سبب السعادة.. ربنا ينزل على قلبى البهجة والسعادة والسرور والرضا.. سعيد بيك يا ريتاج.. أنا كمان بحبكم جدا جدا جدا.. شكرا يا ريتاج".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة.