وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لذووى الهمم. وقال الرئيس السيسى خلال احتفالية قادرون باختلاف: "نفسى فى حاجات كتير ليكم لان كل شخصية منكم ليها المفروض أن إحنا كدولة وشعب ومجتمع نقدم ما يمكن تقديمه، وبالتالى بسؤالك خليتينى أقول لمجلس النواب والشيوخ محتاجين نعمل تشريع يتيح لينا نحط فى صندوق قادرون باختلاف رقم مش كتير". وتابع: "لكن كلنا لما نقدم فيه يحقق مساهمة تخلينا نعمل اللى نتمنى نعمله، نقدر نعمله وعاوز كتير أن كل الناس فى الشارع والمدرسة ينتبهوا للكنز اللى مش واخدين بالهم منهم ومش هيعرفوا غير يوم القيامة، خلى بالك منه انتوا الكنز هنعملك رحلة إلى كلية الشرطة والكلية الحربية ونقضى يوم هناك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يوجه بدراسة إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.