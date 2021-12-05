الرئيس السيسي يداعب طفلة من أصحاب الهمم: "ممكن تبقى وزيرة ثقافة للسن بتاعها"

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسى إحدى الأطفال من أصحاب الهمم والتى تحدثت عن أن أمنيتها الشخصية فى الكبر أن تكون وزيرة الثقافة، قائلة: "احنا ممكن تبقى وزيرة الثقافة بس من غير ما نشيل حد يعنى.. تبقى وزيرة الثقافة بتاعت السن بتاعك".

وقالت الطفلة أنها ترغب فى أن كون وزيرة الثقافة، حتى تتكن من دخول مجال التمثيل، ليرد عليها الرئيس السيسى قائلا: "عندك الأستاذ أشرف وهو عنده فرصة كبيرة جدا.. بقت مسئولية كبيرة لأستاذ أشرف.. جاى يقدم النهاردة ويعمل مواهب ويشتغل" ليرد عليه الفنان أشرف عبد الباقى: "أنا طلعت بفرقة".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة.