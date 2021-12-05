الرئيس السيسي عن أفضل شخصية تاريخية: بعتبر سيدنا محمد وأصحابه قدوة هائلة

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على سؤال الفتاة أيه شلتوت بطلة ألعاب قوى، عن أكتر شخصية تاريخية يحبها؟".قائلا: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللى هما كانوا مثل جميل للإسلام والمسلمين". وأضاف الرئيس السيسى خلال احتفالية قادرون باختلاف: "احنا الحقيقة واللى حصل خلال السنين اللى فاتت مكوناش مثل جميل للإسلام والمسلمين، الإرهاب والتشدد والتطرف". وواصل الرئيس: "أصحاب النبى كانوا رحماء طيبين فاهمين قادرين، لكن احنا مش كده.. المؤذيين واللى بيؤذوا الناس.. عداوة.. عمرى مكونت عدو لحد، لكن بكره التطرف والتشدد كفكرة والغلو كفكرة لأنها بتدى قبح شديد لانسانيتنا، علشان كده بعتبر سيدنا محمد واصحابه قدوة هائلة".

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