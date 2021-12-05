الرئيس السيسي لشاب من أصحاب الهمم يطلب عضوية الأهلي: الخطيب بعت الموافقة

تحدث الشاب أحمد طارق 25 سنة من أصحاب الهمم، بطل سباحة وألعاب قوى وفنان كوميدى عن أمنيته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى: "عندى أمنية كبيرة.. أنا سباح ونفسى العب في النادى الأهلى"، ليرد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا:" لازم النادى الأهلى ياخدك وإحنا قاعدين كده".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حديثه مع الشاب أحمد: "النادى الأهلى كله فرحان أنك عضو من أعضائه.. الكابتن محمود الخطيب بعت موافقة على طول دلوقتى، ليرد الطالب قائلا معربا عن سعادته: "هطلب إيه أكثر من كده يعنى".