تحدث الشاب أحمد طارق 25 سنة من أصحاب الهمم، بطل سباحة وألعاب قوى وفنان كوميدى عن أمنيته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى: "عندى أمنية كبيرة.. أنا سباح ونفسى العب في النادى الأهلى"، ليرد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا:" لازم النادى الأهلى ياخدك وإحنا قاعدين كده".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حديثه مع الشاب أحمد: "النادى الأهلى كله فرحان أنك عضو من أعضائه.. الكابتن محمود الخطيب بعت موافقة على طول دلوقتى، ليرد الطالب قائلا معربا عن سعادته: "هطلب إيه أكثر من كده يعنى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي لشاب من أصحاب الهمم يطلب عضوية الأهلي: الخطيب بعت الموافقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.