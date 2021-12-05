 أيمن محسب لـ دوت الخليج: ندعم مقترح الرئيس السيسي بإنشاء  صندوق "قادرون باختلاف".. وسنتبني إصداره من مجلس النواب في أسرع وقت

/664413/أيمن-محسب-لـ-تحيا-مصر-ندعم-مقترح-الرئيس-السيسي-بإنشاء- صندوق-قادرون-باختلاف-وسنتبني-إصداره-من-مجلس-النواب-في-أسرع-وقت

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، أولت الدولة اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة كما أصدر البرلمان تشريع خاص بذوى الاحتياجات الخاصة وهو القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.

الدكتور أيمن محسب: إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"ينم عن رغبة الدولة في الحفاظ علي حقوق ذوى الهمم

أضاف محسب، في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، أن مقترح الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق "قادرون باختلاف" جيد للغاية وينم عن رغبة الدولة الحقيقية للحفاظ علي حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة و تقديم كل الدعم لهم، لافتا أنه سيدعم وبقوة مقترح الرئيس السيسي تحت قبة البرلمان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه طالب من قبل بضرورة الالتزام بنسبة الـ٥٪؜ في كل المؤسسات والهيئات خاصة أو حكومية وفقا لما نص عليه قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه ينبغي علي الجميع أن يدعم تنفيذ هذا المقترح.

وشدد محسب، علي أن مجلس النواب سيدعم وبقوة أي تشريعات تساعد في دعم ذوى الاحتياجات الخاصة كما يدعم وبقوة مقترح الرئيس الهاص بانشاء صندوق قادرون باختلاف والذي أعلن عنه خلال احتفالية قدرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة اليوم الأحد.

الرئيس السيسي يشهد احتفالية قادرون باختلاف

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم من الطفل أحمد تامر الذي كان الرئيس السيسي قد تحدث معه في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ووعده بدعوته لتلاوة آيات القرآن الكريم خلال أول احتفالية.

وتتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.