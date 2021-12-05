/664420/لجلسة-26-ديسمبر-نظر-دعوى-محمود-الخطيب-باتهام-مرتضى-منصور-بسبه-وقذفه

أجلت المحكمة الاقتصادية المقامة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الحكم في نظر الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة بالسب والقذف، على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصه ولمجلس الإدارة، لجلسة 26 ديسمبر الجاري.، والجدير بالذكر أنَّ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان قد رفع دعوى ضد رئيس نادي الزمالك، بسبب السب والقذف.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل دعوى النادي الأهلي ضد مرتضى منصور في اتهامه بالسب والقذف

وفي سياق آخر قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

القضاء الاداري يعيد مرتضي منصور رئيسا لنادي الزمالك

حيث شهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور ،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة، وقررت الوزارة في بيانها الصادر، بإحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.