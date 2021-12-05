/664421/محمد-صلاح-الأهلي-متفوق-على-الزمالك-بسبب-الاستقرار-وبحب-أتفرج-على-رضا-عبد-العال

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أنه يحب رضا عبد العال، المحلل الرياضي ويشاهد الفيديوهات الخاصة به كثيراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “رضا عبد العال شخصية كويسة وعلى المستوي الشخصي له تقدير خاص مني، ولكنني أريد أن أرد على مقولة أنني أتحكم في تواجد اللاعبين داخل منتخب مصر، فهذا الأمر غير منطقي على الإطلاق ولا يحدث أبداً”.

وزاد “علاقتي مع جميع لاعبي منتخب مصر جيدة للغاية والمصلحة العامة أهم من الشخصية، والكل يبحث عن نجاح المنتخب بصفة مستمرة، ومصلحة مصر فوق أي شخص، ومن الصعب أن يتحكم لاعب في تشكيل المنتخب أو القائمة”.

وواصل “سبب تفوق النادي الأهلي على الزمالك أنه لديه استقرار بشكل مستمر مقارنة بالقلعة البيضاء، ودايما بيكون متفوق ومصلحة النادي فوق أي شئ وأب لاعب بيغلط بيرحل عن الفريق على طول، ودا اللي أنا شايفة من الخارج بخصوص النادي الأهلي”.

واختتم “لا أعلم فريق الزمالك بالكامل، كنت أعرف جيداً باسم مرسي وبعد ذلك الجيل تغير كثيراً، وكل موسم بيتم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين عكس الأهلي الذي لدية إستقرار والأمور محسوبة بشكل كبير”.

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كشف محمد صلاح خلال لقائه مع المذيع عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على شاشة إم بي سي مصر، الكثير من تفاصيل حياته.

عن سؤال عند احراز لأهداف في المباريات لماذا لا تحتفل مع جميع اللاعبين رد قائلاً:" بالعكس أعتقد أن أنا اكثر اللاعبين أحتفلاً مع الجميع خاصة عندما تكون المباراة بنتيحجة 0-0 ونقوم لاحراز اهداف".

هل يشعر صلاح بالغيرة من لاعبي ليفربول

و قال صلاح: "لا أشعر بغيرة لو سجل أحد غيري الأهداف، بالعكس هذا يمنحنا مساحات أكبر للعب، وهذا ما يحدث مع منتخب مصر أيضا حاليا"

عن مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وعن مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد تابع قائلاً:" تحدث مع رامي عباس عن عددة امور وبعد ذلك شاهدت اليويتوب وبعدها نمت لم يحدث الكثير هذت تايوم".

وتابع "عملية التأمل تأتي بغرض الاسترخاء أو تخيل المباراة في ذهني قبل لعبها، الهدف في شباك مانشستر سيتي سجلته في ذهني قبل أن أسجله في الحقيقة، وكذلك بنسبة أقل هدفي ضد واتفورد".