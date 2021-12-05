/664422/زهقت-من-طلباتها-اعترافات-المتهم-بقتل-زوجته-بالمنيرة

تفاصيل مفزعة في جريمة قتل زوجته بمنطقة المنيرة بإمبابة، بعد خلافات عائلية بينهما بسبب تعاطي الزوج مخدرات وحشيش، وبسبب رفضها إعطاءه فلوس الشراء المخدرات، وانتهت بصدور قرار النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بالمنيرة

خلاقات عائلية بينهما

اقر المتهم أمام رجال المباحث، بـ قتل زوجته الضحية بعد خلافات عائلية بينهما، وكثرة الطلبات، بسبب تعاطي مواد مخدرة وحشيش، وأن المتهم سيد م، اعتدى بالضرب على زوجته بعد توثيقها بالحبال بواسطة عصا وسكين، أمام أطفالهم حتي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها آثر التعدي عليها، وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة مكان الجريمة بمنطقة المنيرة بإمبابة لمناظرة جثمان المجنى عليها، وكشفت المناظرة، أن الجثة لسيدة ثلاثنية، وترتدى ملابسها توثيقها بالجبال بها أثار تعذيب.

تشريح الجثة

وترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي قسم إمبابة، لإخطارا يفيد في وجود جثة ربة منزل تدعى أية ج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الجريمة، وأتضح وجود جثة سيدة داخل شقتها بالمنيرة توثيقها بالحبال وبجانبها عصا، قررت النيابة العامة، بتشريح جثمان الضحية وطلبت تقرير الطب الشرعي، لمعرفة ظروف وغموض الوفاة.

وفي سياق آخر واقعة مفزعة من نوعها، قيام شاب باستدراج طفلتين والتحرش بهما واغتصابهن ولم يكتف بذلك بل قام بإجبارهما وتهديدهم على خلع ملابسهما وصورهما في مقطع فيديو ليبتز بهما والدتهما.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، إخطارا من والدة الطفلتين يفيد بقيام شاب باستدراج طفلتيها والتحرش بهما واغتصابهن وأجبرهما وتهديدهم على خلع كافة ملابسهما وقام بتصوريهما مقطع فيديو وأرسله لوالدتهما.

هذا وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وأتضح صحة الواقعة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.