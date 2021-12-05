/664423/أول-تحرك-برلمانى-بشأن-إصدار-الوثائق-الرسمية-للأكفاء-من-ذوى-الهمم-بطريقة-برايل

تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة وذلك بخصوص إصدار الوثائق الرسمية للأكِفَّاء من ذوى الهمم بطريقة برايل.

أول تحرك برلمانى بشأن إصدار الوثائق الرسمية للأكِفَّاء من ذوى الهمم بطريقة برايل

وأوضح النائب محمود عصام، فى طلبه أنه لا شك أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى اهتماما كبيرا بذوى الاعاقة والهمم، لاسيما بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لذوى الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم.

وأظهر الرئيس السيسى اهتماما بالغا بذوى القدرات الخاصة من أبناء مصر المعاقين حيث لم يبخل لحظة واحدة فى الإستجابة لهم، مُحققًا رغباتهم.

النائب محمود عصام يتقدم باقتراح برغبة بشأن إصدار الوثائق الرسمية

وأردف عضو مجلس النواب، محمود عصام:” من ضمن هذه الرغبات ما قالته إحدى الفتيات المشاركات فى مؤتمر "قادرون باختلاف" مروة محسن من بورسعيد، والتي تدرس البيانو في جامعة بلندن، إن الإتاحة هي أن تتوافر كل خدمات الدولة لذوى الهمم حتى يستطيعوا استخدامها، منوهة بأن المشاريع التى تقوم بها وزارة الاتصالات والمنتجات الموجودة فى السوبر ماركت ووزارة الآثار التى تعرض بطريقة برايل.

وأضافت "مروة" خلال احتفالية قادرون بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، :"عندى أحلام أكبر وأكبر ونفسى مصر تتطور أكثر وأكثر، مضيفة: "لما استلمت بطاقة الرقم القومي وفكرت أن إيه اللى يأكدلى أن البطاقة بتاعتي، أحلم أن تكون الوثائق الرسمية مكتوب عليها بطريقة برايل، ليرد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "حالا يا مريم".

وقال الرئيس السيسي: "إحنا عندنا مجمع اسمه مجمع الوثائق المؤمنة ونحط فيها اللى انتى طلبيته ده.. هندرس ده ونشوف إذا كان يتوافق مع القوانين الدولية، ولو مفيش تعارض هنعمله فورا يا مريم".

وأضاف محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب:” هذا ما دفعنا للتقدم باقتراحنا الحالى ، حيث أن التحول الرقمي والإلكتروني الذي تنتهجه الأحوال المدنية يمكنها من تحقيق ذلك، ويلبي كافة الطلبات العصرية والمتطورة، لاسيما في ظل امتلاكها لكافة الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تتيح لها التحديث والتطوير.

واستكمل:” حيث تشهد الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

وتابع:” استحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، وبالتالى نستطيع ان ننفذ هذا المقترح الذي هو مطلب من الأكِفَّاء من ذوى الهمم بان يتم اصدار كافة الوثائق الرسمية لهم بطريقة برايل

وطالب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، ان تقوم وزارة العدل وكذا الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية وكافة الجهات الحكومية المعنية، باصدار كافة المستندات الرسمية من بطاقة الرقم القومي او قيد الميلاد او الوفيات او الزواج او الطلاق وكافة الاوراق والمستندات الرسمية للأكِفَّاء من ذوى الهمم بطريقة برايل، وذلك تسهيلا لهم للتعامل بها وايضا التعامل بها خارج مصر وداخله وفى كافة المؤسسات الحكومية.