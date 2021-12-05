النائب محمود الشامي لـ دوت الخليج: «قادرون باختلاف» شاهده علي جني ثمار ما بذلته الدولة لدعم ذوي الهمم

/664424/النائب-محمود-الشامي-لـ-تحيا-مصر-قادرون-باختلاف-شاهده-علي-جني-ثمار-ما-بذلته-الدولة-لدعم-ذوي-الهمم

قال النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، أن نجاح المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي كانت بتوفيق من الله، لافتا أن أي مبادرة يتم اطلاقها تحظي بتأييد من المواطنين، مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء علي فيروس سي.

النائب محمود الشامي: "قادرون باختلاف" تواجه التنمر

وأكد الشامي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الرئيس السيسي رجل مخلص ومحب لوطنه، مضيفا: نبدأ حاليا جني الثمار و احتفالية قادرون باختلاف شاهده علي جني ثمار ما بذلته الدولة لدعم ذوي الهمم.

وقدم عضو مجلس النواب، التحية للرئيس السيسي علي ما يقوم به من لفتات إنسانية، وعلي الاهتمام بأصحاب ذوي الهمم، وعلي اقتراحه بإنشاء صندوق لـ"قادرون باختلاف" لتقديم الدعم والمساندة لأصحاب ذوي الهمم.

وتابع الشامي: النسخة الأولي من فاعلية قادرون باختلاف تحدثت عن ذوي الهمم، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، ومشيرا أن كان الهدف من "قادرون باختلاف" هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم، بالإضافة إلي تغليظ عقوبات التنمر، و تغيير نظرة المجتمع.

وطالب الشامي، الوزرارت المعنية بالتوجه نحو المبادرات والفعاليات التي تطلقها الدولة لدعم أصحاب الهمم، من خلال تواجد وتمكين أصحاب الهمم في الوزرات المختلفة، مضيفا: ذوي الهمم ليس عالة علي المجتمع فهم يتميزون بالعديد من القدرات التي تؤهلم للعمل في أي مكان.

الرئيس السيسي يشهد احتفالية قادرون باختلاف

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم من الطفل أحمد تامر الذي كان الرئيس السيسي قد تحدث معه في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ووعده بدعوته لتلاوة آيات القرآن الكريم خلال أول احتفالية.

وتتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.