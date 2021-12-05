إسلام عوض لـ دوت الخليج:الرئيس السيسى إحتضن الشباب ..و«التنسيقية» وسيلة حقيقة للتمكين

/664425/إسلام-عوض-لـ-تحيا-مصرالرئيس-السيسى-إحتضن-الشباب-والتنسيقية-وسيلة-حقيقة-للتمكين

قال الكاتب والمحلل السياسي إسلام عوض، الأمين المساعد للأمانة العامة للجان النوعية المتخصصة بحزب حماة الوطن، إنه عندما يتم ذكر ملف تمكين الشباب فيجب أن نعود بالذاكرة إلى ما كان يتعرض له الشباب من قبل، فلم يكن هناك طريق للشباب يقدم به نفسه للعمل العام وللمجتمع ككل وللعالم أجمع.

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات لـ دوت الخليج مؤكدا أن هذا بالطبع ظهر جليا عندما قامت أحداث نكسات الربيع العربي حيث وجدنا أن الشباب لا يؤمن بأنظمة حاكمة ولا يؤمن بمراكز سلطة داخل الدولة ،ولا يؤمن بعمل الأحزاب السياسية أيضا ، فالشباب كان لا يندمج داخل الحياة السياسية، وكانت هناك مظاهر لدخول بعض الشباب داخل العمل السياسي والحياة السياسية ولكنها وضحت أنها كانت مظاهر وهمية وليست مظاهر حقيقية لها أصول وجذور من الممكن أن كانت تبني عليها الدولة، ليستشعر الشباب أن الحياة السياسية أو الحياة العامة التي تفتح ذراعيها له من أجل أن يحقق طموحاته واماله وان هناك طريق ليس بمستحيل لأن يسلكه .

شباب مصر هم قادة المستقبل

واستطرد عوض تصريحه ل دوت الخليج ، أنه من خلال ذلك نجد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن توليه قيادة الدولة المصرية، بدأ بالانتقال إلى مرحلة جديدة، وهي تبني الرئيس لفكرة احتضان الشباب ودمج الشباب في الحياة العامة والحياة السياسية، وهنا كانت العديد من الافكار المطروحة تدور حول كيفية تعامل الدولة المصرية مع الشباب الذي اكتشف الجميع انه لم تكن لجديه اجسام مضادة ومناعات لمواجهة ما تعرض له من تغييب للوعي من تجهيل في الفكر واحتلال العقول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تقوم على صبغة عقول شبابنا من خلال نظريات وأفكار خاطئة تقوم باعدادهم من اجل هذه المؤامرة التي كان يعد لها من عشرات السنين، وإعدادهم من حيث أنهم دائما يستشعرون أنهم مهمشين وانه لا وجود لهم على الساحة في العمل العام وانه لم يسمح لهم بان يكونوا قادة في يوم من الايام كما كان يروج هؤلاء في هذه الحقبات التي كانت تمر على الدول العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص .

وأكد أيضا بأن ذلك ظهر عندما رأينا الشباب ينزلون إلى الشوارع استجابة لهذه الدعوات التي كانت تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، راينا جميعا ان الشباب العربي اجمع ينزل الى الشوارع ويعلن عن انه يكفر بكل هذه الأنظمة التي لم تحتويه ولم تحتضنه وتوفر له الطرق التي يقدم من خلالها نفسه للعمل العام، ومن هنا كانت تعي مصر جيدا بفضل هذه القيادة، حيث وجدت طرق طرق مقنعة عن طريق تدشين المؤتمؤات الوطنية للشباب التي تعمل على أرض الواقع والتي تتيح للشبابا أن يقدم نفسه بكل شفافية، فنحن أمام منصات شبابية تستوعب جميع طبقات الشعب المصري وتتيح للجميع الفرص بالتوازن بين الجميع، حيث يتم إعداد الشباب، ليكون من شباب المستقبل ومن قادة مصر التي تعتمد عليهن الدولة في القايدة لأن الرئيس يعد أجيال تكون قادرة على قيادة الدولة المصرية، لأنه سيأتي يوما ويسلم فيها بالراية تلك الاجيال التي تحافظ على الدولة المصرية.

وأكد أيضا أن الاستراتيجية التى وضعها الرئيس هى استراتيجية تهدف إلى تمكين الشباب، كانت ولا زالت تعتنق مبدأ وعقيدة محددة وهي أن الشباب يكونوا مشتركين في قيادة الدولة وان يتم اعدادهم جيدا كي يكون هناك تواصل للأجيال، هذا هو الفكر الذي يقتنع به الرئيس ويؤمن به الرئيس.

الحياة السياسية الشبابية

ولفت إلى ضرورة أن نوجه التحية لكل من يعمل على تنسيقية شباب الأحزاب لما حققته من نجاح باهر لم يكن من المتوقع تحقيقه، فمن المؤكد أن تنسيقية شباب الأحزاب أعادت الشباب للحياة السياسية من جديد ولكن أعادتهم على اسس وقواعد يظمئن من خلالها الشباب ان لهم دور قادم وأن أدوراهم ستكون كبيرة للغاية في الفترة القادمة لأننا نرى أن البرلمان المصري عام 2015 احتوى بداخل غرفة البرلمان 60 قيادة شبيابية تم اعدادها في تنسيقية شباب الأحزاب.

أيضا الان لدينا 70 نائب من تنسيقية شباب الأحزاب، التى غيرت في الفكر السياسي والحياة السياسية داخل الدولة المصرية التي اعادت الشباب للحياة السياسية على طرق جديدة وأسس محددة، فدائما كنا ننظر إلى عدم وجود دور فعال لدى شباب الأحزاب في المجالس النيابية أو انهم سيكونون أحد سواعد الدولة المصرية.

هيكلة تنسيقية شباب الأحزاب

وأضاف عوض ل دوت الخليج، أن تنسيقية شباب الاحزاب اتجهت إلى إعادة هيكلة نفسها بنفسها،من أجل أنها تريد أن تستوعب عدد أكثر من الشباب من خلال فتح باب التطوع في تنسيقية شباب الأحزاب على مستوى المحافظات ، وهو ما يتيح تواجد فئات عمرية أصغر داخلها، وهذا أمر هام للغاية، فأصبحت لدى جزء كبير من الشباب قدوة يحتذى بها، وهو ما دفعم إلى العمل الجاد وتطوير أنفسهم، و هو ما يتيح الاختيار الامثل للشباب، اضافة لذلك ان الدولة لم تغفل عن أي مراحل عمرية لمن يتقدم لتنسيقية شباب الأحزاب. لذا فهي تعد الجهاز والكيان الأساسي الذي يمثل الشباب في مصر .