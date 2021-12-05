/664426/مايسة-عطوة-تتقدم-باقتراح-بشأن-اطلاق-قناة-فضائية-خاصة-لدعم-الأشخاص-ذوي-الإعاقة

تقدمت النائبة مايسة عطوة باقتراح برغبة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن اطلاق قناة فضائية خاصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم؛ للتواصل وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة مايسة عطوة باقتراح بشأن اطلاق قناة فضائية خاصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية

المذكرة الإيضاحية

طفرة غير مسبوقة شهدتها مصر فى السنوات الماضية فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، لاسيما فى عهد الرئيس السيسى، حيث أعلن سيادته عن تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.

كما طرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» التى يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم فى مختلف المجالات والجوانب المعيشية. وفى نفس الإطار، أعلن عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى برأسمال مليار جنيه بهدف تقديم الدعم المادى لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.

كما قامت وزارة التضامن بتوفير مراكز للتدريب والتأهيل الشامل والأجهزة التعوضية، وتستقبل طالبى التأهيل فى جميع الأعمار من مختلف الفئات وإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم وذلك بواسطة فريق التأهيل الذى يضمهم المكتب بالاستعانة بالموارد المتاحة كالمستشفيات والمدارس والورش والمصانع لتوفير الخدمات المختلفة لهؤلاء المعاقين.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع.

ومع وضع استراتيجية مصر 2030 ، جاء الاهتمام بالتعليم الدمجي وتطورت القرارات التابعة له وصولاً لصدور القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 المعنى بتطبيق التعليم الدمجي للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية .

ويضاف إلى ما سبق قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية الذي جاء متسقًا مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة .

وغير ذلك من المجهودات الكبيرة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة. لكن والان أصبحت هناك حاجة ملحة لإطلاق قناة لذوى الاحتياجات، تكون مهامها تيسير التواصل فيما بينهم وبين اسرهم، ويكون هدفها ايضا توصيل صوت ذوى الإعاقة، إلى جانب عرض قصص نجاحهم فى المجالات المختلفة، ومناقشة قضاياهم.

لاسيما وأن القنوات الفضائية المتحدثة باسم المعاقين فى دول العالم بدأت فى الانتشار بشكل كبير، وان الأوان ان تكون مصر رائدة فى ذلك، بان تطلق قناة لذوى الإعاقة.

وهذه القناة تسهل على الأسر والمعنيين الوصول إلى المحتوى المطلوب في مجالات تنمية المهارات والعلاج النطقي والمحافظة على المهارات المكتسبة من خلال الإرشاد والتوجيه لاستخدام الوسائل والأدوات التعليمية المساندة.

كما أنه من الأهمية بمكان ان يقوم بتقديم البرامج الحوارية والإخبارية بها هم أصحاب الاحتياجات الخاصة أنفسهم بعد الإعداد والتأهيل لهم. موضحة “ أنه من الممكن أن تقوم وزارة الدولة للاعلام والمجلس الاعلي للاعلام باطلاق قناة فضائية خاصة لذوى الاعاقة، للتواصل وتقديم الخدمات لهم، وللإرشاد والتوجيه وتقديم محتوى علمي وتوعوي جيد لهم، على أن يتم إعداد الخارطة البرامجية واستقطاب عدد من الكوادر المؤهلة في مجالات الإعداد والإخراج والتقديم، على أن يشارك فيه ذوي الاحتياجات الخاصة واعداد كوادر مؤهلة لذلك منهم لاسيما وان الاكثرية منهم لديه هذه الموهبة.