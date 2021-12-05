صاحبة السعادة تستضيف إيمان الحصري غدًا

تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، الإعلامية إيمان الحصري، غدًا، في لقاء حصري لها بعد رحلة العلاج الذى خاضته.

دوت الخليج

إيمان الحصري فى ضيافة برنامج صاحبة السعادة

ومن المنتظر أن تتحدث الإعلامية إيمان الحصري، خلال برنامج صاحبة السعادة، عن فتره مرضها وكيف مرت هذه الفتره عليها، وعلى أسرتها وطلب محبيها وأسرتها من جمهورها الدعوات لها بالشفاء.

لقاء الإعلامية إيمان الحصري فى برنامج صاحبة السعادة

كما أنه من المقرر أن تتحدث الإعلامية إيمان الحصري، لأول مرة وتفتح قلبها لصاحبة السعادة، وتوضح عن الداعمين وأقرب الناس لها خلال تلك الأزمة.

كما تتحدث الإعلامية إيمان الحصري، عن الأسباب التي جعلتها تجري عدد من العمليات الجراحيه وكواليس وحواديت حصريه عن ابنتها واسرتها واختيارها لتقديم حفل طريق الكباش وعديد من الاسرار والحكايات التي تبوح بها للمره الاولي في صاحبه السعادة.