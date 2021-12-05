/664428/النائب-خالد-مصطفي-تطعيم-المواطنين-بمركز-صحة-بركة-الحاج--تحت-رعاية-مستقبل-وطن

تحت رعاية "حزب مستقبل وطن"، ومتابعة النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بأمانة القاهرة حزب مستقبل وطن، تم تنظيم حملة لتطعيم المواطنين والحصول على اللقاح المضاد لفيروس"كورونا"، بمركز صحة " بركة الحاج " بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحه،والتى تأتى تيسيراعلى المواطنين وتشجيعاً لهم على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

دوت الخليج

لقاح فيروس كورونا

واكد النائب خالد مصطفي عبد الوهاب ، الحملة تأتي وسط إقبال كبير من المواطنين وتزايد في الاعداد يوماً بعد يوم ، لتلقي لقاح فيروس كورونا، وسط إشادة كبيرة من المترددين علي تلقي الخدمة المقدمة لهم وحسن استقبالهم وسرعة اداءها وإنهاء الإجراءات، وذلك بعد قيام المواطنين بالتوجه إلى مقر التطعيم فور التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة دون انتظار موعد للتطعيم.

وأكد ألنائب خالد مصطفي، أنه سيتواجد فرق شبابية من مكتبه الخدمى طوال اليوم بمركز صحة بركة الحاج ،وذلك لاستقبال المواطنين ومساعدتهم في إدخال البيانات بطريقة صحيحة والتسجيل على الموقع، مع توفير الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة أهالينا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامة المواطنين أثناء تواجدهم حتي أخذ جرعة التطعيم في سهولة ويسر.