جدة - نرمين السيد - وأضافت سما خلال كلمتها فى احتفالية "قادرون باختلاف"، المقامة حاليا فى مركز المنارة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام الذى سرعان ما استجاب لشكوتها، مقدمة الشكر له، ومؤكدة: "هاخد حقى بالقانون".
فيما وجه الرئيس السيسى الشكر لـ"سما"، لحرصها على أخذ حقها بـ "القانون"، متابعا: "سعيد بيكى جدا إنك وقفتى هذا المتنمر عند حده.. عايز أقولك ولكل اللى بيتعرضوا اقبلو اعتذارى أنا".
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد التنمر عليها.. السيسى لإحدى فتيات «قادرون باختلاف»: اقبلى اعتذارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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