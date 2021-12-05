غدا- طقس لطيف نهارا وبارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الاثنين، نهارا، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما الطقس ليلا فيكون باردا على كافة الأنحاء.





وبالنسبة للظواهر الجوية، فتتكون شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على اقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

الاسكندرية 21 14

وادى النطرون 22 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 22 14

مطروح 21 13

السلوم 20 13

سيوة 20 12

بورسعيد 22 15

دمياط 22 15

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 14

الاسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 23 14

رفح 22 14

رأس سدر 23 13

نخل 21 09

نويبع 23 15

طابا 20 14

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 11

بنى سويف 22 12

المنيا 24 11

أسيوط 24 10

سوهاج 25 11

قنا 24 12

الأقصر 26 12

أسوان 26 12

ادفو 26 13

أبوسمبل 27 12

الوادى الجديد 26 13

شلاتين 28 14

ابو رماد 28 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 28 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 34 22

المدينة 28 17

الرياض 28 12

المنامة 25 20

ابوظبى 27 19

الدوحة 27 18

الكويت 26 12

دمشق 17 06

بيروت 22 18

عمان 18 11

القدس 16 10

غزة 21 17

بغداد 21 07

مسقط 27 21

صنعاء 24 06

الخرطوم 34 21

طرابلس 15 11

تونس 12 09

الجزائر 13 11

الرباط 18 06

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 15 04

اسطنبول 17 10

اسلام اباد 20 08

نيودلهى 24 09

جاكرتا 31 24

بكين 10 03-

كوالالمبور 31 22

طوكيو 14 09

اثينا 18 12

روما 11 01

باريس 07 03

مدريد 14 04

برلين 01 02-

لندن 07 01

مونتريال 08 07-

موسكو 04- 05-

نيويورك 18 02

واشنطن 19 00

نواكشوط 30 20

اديس ابابا 25 07