رصف وتطوير طريق المنصورية (صور)

جدة - نرمين السيد - وقامت المحافظة بمتابعة من المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، بتنفيذ أعمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية بدءا من منطقة كفر غطاطى باتجاه أبو رواش نطاق كرداسة بطول ٤ كم، ومتوسط عرض 25 مترا.

يأتى ذلك استكمالا لمنظومة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، حيث يعد الطريق أحد الطرق الحيوية المهمة والرابطة بين عدد من قطاعات المحافظة.

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