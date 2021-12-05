عاجل-السيسى: نستمد من ذوى الهمم القدرة والعطاء لرفعة شأن مصر وبناء مستقبلها

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديره لكافة الجهود التى تبذل لتحقيق نهضة الوطن فى شتى المجالات، وخصوصا المعنية برعاية ودعم وتمكين بناتنا وأبنائنها من ذوى القدرات الخاصة.





وتابع خلال كلمته فى احتفالية قادرون باختلاف: "أشعر بالفخر والامتنان لمشاركتى معكم اليوم فى تلك المناسبة التى أضحت تقليدا نحرص عليه، وأهم جسور التواصل الممتد بيننا، وأصبحت أحد أعياد الوطن، نحتفل خلاله بأبنائنا من ذوى الهمم".

واستطرد: "نسمد منكم القوة، من أجل رفعة مصر وبناء مستقبلها"، متابعا: "إن قصة الكفاح والإصرار من أجل بناء دولتنا واجهها العديد من التحديات، وجهناها معا، ونعمل يدا بيدا من أجل تخطى كل الصعاب سعيا لتعديل المسار، وكلنا إيمان راسخ بتوفيق الله لنا".