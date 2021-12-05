عاجل-السيسى: نستمد من ذوى الهمم القدرة والعطاء لرفعة شأن مصر وبناء مستقبلها

وتابع خلال كلمته فى احتفالية قادرون باختلاف: "أشعر بالفخر والامتنان لمشاركتى معكم اليوم فى تلك المناسبة التى أضحت تقليدا نحرص عليه، وأهم جسور التواصل الممتد بيننا، وأصبحت أحد أعياد الوطن، نحتفل خلاله بأبنائنا من ذوى الهمم".
واستطرد: "نسمد منكم القوة، من أجل رفعة مصر وبناء مستقبلها"، متابعا: "إن قصة الكفاح والإصرار من أجل بناء دولتنا واجهها العديد من التحديات، وجهناها معا، ونعمل يدا بيدا من أجل تخطى كل الصعاب سعيا لتعديل المسار، وكلنا إيمان راسخ بتوفيق الله لنا".
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