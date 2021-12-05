عاجل- السيسى يحيى فريق متحدى الإعاقة السمعية على طريقته الخاصة

جدة - نرمين السيد - قدم فريق من متحدى الإعاقة السمعية من محافظة المنيا، اليوم الأحد، عرضا فنيا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة.





وقدم الرئيس السيسى، التحية إلى الفريق على الطريقة الخاصة بهم من خلال "رفع الأيدى"، وذلك تعبيرا منه عن إعجابه الشديد بالعرض الفنى الذى قدمه الفريق. ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

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