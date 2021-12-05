السيسى يوجه بالإعداد لـ استضافة «القادرون باختلاف» على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - قدمت المذيعة رحمة خالد، اليوم الأحد، شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، باسمها، وباسم "القادرون باختلاف" مطالبة الرئيس بالحضور خلال الاحتفالية القادمة، والتى تليها، فيما وعدها الرئيس بذلك.





وخلال كلمتها فى احتفالية قادرون باختلاف، المقامة حاليا بمركز المنارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، قالت رحمة خالد إنها تأمل فى أن تقيم مصر حفلا عالميا لـ "القادرون باختلاف" على مستوى العالم. واستجاب الرئيس السيسى لطلب "رحمة" مؤكدًا: "جهزوا وأعدوا الدعوات وإحنا نعمل الإجراءات كلها.. ننظم احتفالية كويسة لكل القادرون باختلاف من مصر والعالم كله".

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