حوار صادق.. السيسى يجيب على أسئلة ذوى الهمم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أهم الأسئلة التى تلقاها الرئيس السيسى وإجاباته عليها خلال الاحتفالية. وأكد الرئيس أن الدعم الإيجابى من المصريين لأصحاب الهمم لم ولن يتوقف وسيزيد، وأن الدولة تتحرك ولكننا لم نصل للتقدير الحقيقى للكنز الذى رزقنا الله به سبحانه وتعالى.

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