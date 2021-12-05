نائب محافظ المنيا يستمع لشكاوى المرضى بمستشفى الحميات

جدة - نرمين السيد - كلف أسامة القاضى، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة عدد من مستشفيات المحافظة، للاطمئنان على الوضع الصحى وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كل المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ.





شملت الجولة المرور على مستشفى حميات المنيا، بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حيث اطمأن نائب المحافظ، على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، كما تابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات وأطمأن على توافر كميات تكفى احتياجات المستشفيات بالإضافة إلى توفير أسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة فى حالة الطوارئ، مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة. كما تابع نائب المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها بالمستشفى، والتزام الأطقم الطبية بمواعيد الحضور وتواجدهم داخل المستشفى، كما تفقد قسم العزل بالمستشفى، لمتابعة الحالة العامة للمرضى وحرص على الاستماع إلى المرضى.

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