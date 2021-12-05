عاجل- السيسى يكرم والدة «عبدالرحمن» تقديرا لها واستجابة لطلب ابنها

جدة - نرمين السيد - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدة "عبدالرحمن" أحد سفراء الأحلام من أصحاب الهمم، ودعاها إلى المنصة التى يلقى من عليها كلمته فى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد.





وصافح الرئيس السيسى والدة عبدالرحمن، وأجرى معها وابنها حديثا وديا، استجابة لطلب الابن الذى أعرب عن شكره لوالدته على مجهودها معه. وكان الرئيس السيسى قد وعد، فى بداية الاحتفالية بأنه سيتم تكريم أم عبدالرحمن على المسرح، تقديرا لتربيتها لابنها، وذلك بعدما قدم "عبدالرحمن" قصيدة مؤثرة بعنوان "ادمجونى للدمج" من كلمات والدته. ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

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