وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا قدمه د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية بالجامعات حول نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021/2022.

وأشار التقرير إلى انتهاء فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021/2022، والتي انتهت بانتخابات رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للترشيح هذا العام تخطى ترشيحات العامين السابقين، حيث بلغ هذا العام ٢٦٧٩٣ ( ١٤٥٨٣ طالب، ١٢٢١٠ طالبة)، بينــــما تقــدم ٢٥١٧٨ طالب فـي 2020/2021، و٢٤٨٦٤ في عام 2020/2019، وجاءت جامعة جنوب الوادي هذا العام في المقدمة من حيث أعداد الطلاب المتقدمين للانتخابات، يتبعها جامعة بني سويف ثم جامعات الفيوم، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وسوهاج، والزقازيق.

وأشار التقرير إلى تفوق أعداد الطالبات على الطلبة في جامعات (القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، وبنها، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمنهور، ودمياط، ومدينة السادات)، مما يؤكد اهتمام الفتيات بالممارسة السياسية نتيجة التدريب المستمر على مختلف الأنشطة السياسية خلال العام الماضي.

وكشف التقرير عن انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات وإعلان أسماء الفائزين سواء بالانتخاب أو التزكية، واستكمال ماراثون الانتخابات بانتخاب أمناء وأمناء مساعدين اللجان المختلفة على مستوى الكليات من بين الأعضاء الذين فازوا بالانتخاب أو التزكية، مع تعيين أمناء وأمناء مساعدين في بعض الكليات التي لم يكتمل بها النصاب (طبقًا للائحة)، والتي أظهرت تواجد مشرف للفتيات وأغلبية في بعض الجامعات.

كما تم انتخاب رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات، حيث حصدت فيه الفتيات ٧٨ مقعدًا كرئيس لاتحاد كلية، بنسب تراوحت بين ٥٠%(بجامعة الجلالة )، ٣٨% (بورسعيد ودمنهور)، ٣٧% ( بجامعة عين شمس)، ٣٠% (جامعة السويس)، ٢٥% (القاهرة)، ٢٣% ( الزقازيق والمنوفية)، بالإضافة إلى ١٤٠ مقعدًا نائبا لرئيس اتحاد الكليات وصلت في بعض الجامعات إلى ٧٠% من إجمالي المقاعد المخصصة لهذا المنصب بجامعة القاهرة، ٥٠% بجامعة حلوان.

وأسفرت انتخابات أمناء وأمناء مساعدين اللجان العليا على مستوى الجامعات عن فوز الطالبات بعدد ٣٩ أمين لجنة عليا، و٨٠ أمين مساعد للجان العليا بالجامعات، تقدمت فيها جامعات كفر الشيخ، ودمنهور، ومدينة السادات، والعريش بالفوز بأمانة ٣ لجان من واقع ٧ لجان، وتقدمت جامعات القاهرة، وحلوان، ودمياط، والأقصر، بفوزها بأمانة مساعدة في ٥ لجان من أصل ٧ لجان.

وأشار التقرير إلى المشاركة الإيجابية للطالبات وتحقيقهم العديد من المكاسب؛ لتفوز الطالبة أية هشام سعيد برئاسة اتحاد طلاب جامعة عين شمس، والطالبة عزة أحمد فتح الباب رئاسة اتحاد طلاب جامعة الجلالة، بالإضافة إلى فوز ٩ طالبات بمقاعد نائبًا لرئيس اتحاد جامعات القاهرة، وأسيوط، وحلوان، وكفر الشيخ، ودمنهور، ودمياط، والعريش، ومطروح، والجلالة.

وكشف التقرير عن المشاركة الإيجابية لأصحاب الهمم، والتي توجت بفوز الطالب خالد السيد محمد أمين من أصحاب الهمم رئيسًا لاتحاد جامعة بني سويف، وذلك للمرة الأولى في تاريخ انتخابات الاتحادات الطلابية.

وتجدر الإشارة أن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان قد شدد على ضرورة تفعيل المادة ٣٤٩ من اللائحة التنفيذية، والتي تنص أنه في حالة عدم تمثيل أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس الاتحادات بالجامعات أو الكليات أو المعاهد، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتعيين ممثل لهم من طلابها بناء على ترشيح من مجلس الاتحاد بالجهة على أن يكون له كافة حقوق وواجبات العضو المنتخب.

جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد اعتمد الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، والتي يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.