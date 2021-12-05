محمد صلاح: هذه حقيقة ”أنانيتي” مع ماني

كشف محمد صلاح عن طبيعة علاقته مع زميله ساديو ماني، خلال السنوات الماضية وحقيقة خلافاتهما ومشاجرتهما بعيدا عن المباريات.

لطالما كثر الحديث في الفترة السابقة عن منافسة كبيرة بين صلاح وماني في ليفربول وحالة الغضب لدى السنغالي تجاه المصري بسبب عدم التمرير له من أجل إحراز المزيد من الأهداف.

وقال نجم ليفربول، خلال حوار مطول أجراه مع قناة "إم بي سي" مصر وتم بثه على منصة "شاهد":"علاقة زملاء في الملعب وغرفة تبديل الملابس قائمة على الاحتراف".

وأضاف: "كل منا يحاول تقديم أفضل ما لديه لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، وهناك تنافس بيننا على من يكون الأفضل، وهذا طبيعي ويحدث في أي فريق، واعتبره حقا مشروعا للجميع".

وتابع: "تظهر أحيانا أنانية بيننا في بعض المباريات. لا أستطيع قول إن أحدنا يضع مصلحته قبل مصلحة الفريق في هذه الحالة، لكن بنسبة كبيرة أرى أن هذه الأمور غير متعمدة مثل أن يراني ماني ولا يمرر، والأمر كذلك بالنسبة لي لا أتعمد عدم منحه التمريرات".

وأكمل: "سبق أن حدثت حساسية بيننا في موقف سابق، لذا عندما يحدث أي شيء جديد، فإن الجميع يعيد ذلك إلى الموقف السابق عندما صرخ ماني أثناء خروجه من الملعب، لكنه صنع لي هدفا منذ مباراتين وأنا أيضا صنعت له هدفا، لذا فإن الأمور طبيعية".

وواصل: "العلاقة مع ماني خارج الملعب جيدة.. لأننا نقضي الكثير من الوقت معا في غرفة تبديل الملابس والمباريات وصالة الألعاب الرياضية.. إن العلاقة قائمة على الاحترام، ولم يسبق أن دخلت معه في أي أزمة خارج الملعب".

وردا على سؤال: "هل تحدث ماني عنك بشكل سيئ؟ قال صلاح: هذا غير صحيح.. لم يتحدث عني وأنا أيضا لم أقم بهذا الأمر، والحديث المنتشر عن الخلاف بيننا يدور حول عدم التمرير له أو عدم تمريره لي فقط، لكن خارج المباريات نتصافح والأمر انتهى".

لكن "هل تشعر في بعض المباريات أنك لم تحصل على التمريرات الحاسمة التي كنت تطلبها؟

صلاح: هذا يحدث كثيرا.. وقد يكون نفس هذا الإحساس لدى ماني بأنني لم أمنحه تمريرة كان يستحقها. هذا الأمر لا أستطيع التحكم فيه. إنها مشاعره الخاصة ووجهة نظره في المباريات".

سؤال: "عقب الأهداف أحيانا تركض صوب اللاعب الذي أحرزه للاحتفال وفي أحيان أخرى لا.. هل هناك سبب لذلك؟

صلاح: لا.. أشعر بأنني أذهب كثيرا للاحتفال مع اللاعبين خاصة إذا كانت نتيجة المباراة قريبة مثل 0-0 أو 1-1، لكن إذا كان فريقي فائز بـ4 أو 5 أهداف قد لا أحتفل بنفس الطريقة".