الرئيس السيسي لـ"دنيا سمير غانم": بشكرك لمساهمتك فى احتفال قادرون باختلاف

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوجود الفنانة دنيا سمير غانم باحتفالية قادرون باختلاف.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: مش عاوز أقول اعزيكي ولا حاجة .. لكن ده قدر الله فينا، وبشكرك على مساهمتكم في احتفالية قادرون باختلاف ده كنزنا، لترد الفنانة: أنا بشكر حضرتك يا فندم على تقديرك لمشوار والدى".
وفى أول عودة للغناء للفنانة دنيا سمير غانم بعد رحيل والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ظهرت الفنانة الشابة خلال احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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