رئيس صناعة النواب لـ دوت الخليج: تراجعنا عن مطالبنا بإلغاء الضريبة العقارية بشكل كامل«فيديو»

/664436/رئيس-صناعة-النواب-لـ-تحيا-مصر-تراجعنا-عن-مطالبنا-بإلغاء-الضريبة-العقارية-بشكل-كاملفيديو

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الهدف من اجتماع لجنة الصناعة والتي تم عقده اليوم الأحد، هو فتح ملف الضريبة العقارية من أجل تخفيف العبيء، موضحا انه تم الحديث عن اعادة دراسة الضريبة العقارية على المصانع المصرية لتخفيف العبيء عليهم، بما لا يتعارض مع التأثير على موازنة الدولة لوجود عجز الدين.

دوت الخليج

وأشار محمود في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج إلى أنه يتم عمل دراسة لعدد من المنشات الصناعية، حيث انه بحساب قيمة الضريبة العقارية على الدفترية وليس القيمة السوقية، سيكون هناك تخفيف للعبء عليهم اضافة إلى أنه يزيد من حصيلة الدولة من الضرائب.

رئيس صناعة النواب ل دوت الخليج :تراجعنا عن مطالبنا بإلغاء الضريبة العقارية بشكل كامل

ونوه ان الدراسة تتم مع مدير مصلحة الضرائب العقارية، وهيئة التنمية الصناعية حتى يكون هناك تعديلات للقانون بصياغة تضمن تخفيف الضريبة، حيث أنه من غير المنطقي أن يتم حساب القيمة الايجارية على مصنع تم انشاءه منذ 20 عام بنفس القيمة التي يتم حسابها في عام 2021.

وأشار إلى أنه سابقا تمت المطالبة بالغاء الضريبة بالكامل، ولكن تم رؤية ان تكون الضريبة دفترية على المصانع، من أجل التخفيف على المصانع بشكل كبير مع مراعاة الموازنة العامة للدولة.