/664451/عادل-حنفي-السعودية-تسمح-للحاصلين-على-لقاح-سبوتنيك-بأداء-العمرة-بداية-الشهر-المقبل
أكد عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، أن السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية أعلنت السماح للقادمين الذين تلقوا لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدخول البلاد للقيام بزيارات قصيرة، بدءا من الشهر المقبل.
دوت الخليج
وقال حنفي إن هيئة الصحة العامة في السعودية أدرجت لقاح سبوتنيك V الروسي ضمن تحديثات تطبيق «وقاية» للقاحات المسموح للمطعمين بها دخول المملكة، وهو التطبيق الذي يقدم تعريفا شاملا لمفهوم التحصين ضد فيروس كورونا وقائمة اللقاحات المعتمدة في الممكلة، لكل الراغبين في القدوم إلى السعودية.
عادل حنفي: السعودية تسمح للحاصلين على لقاح سبوتنيك بأداء العمرة بداية الشهر المقبل
وأوضح نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، اليوم، أن هيئة الصحة السعودية سمحت للحاصلين على جرعتين من «سبوتنيك V» بدخول المملكة في إطار الزيارة القصيرة، التي تشمل العمرة والحج ابتداء من أول يناير 2022 مع ضرورة عمل مسحة (pcr) تشمل (QR) قبل دخول المملكة .
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