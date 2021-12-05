/664431/صناعة-النواب-توصى-باحتساب-الضريبة-العقارية-على-المصانع-وفقا-للقيمة-الدفترية

أكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حل تخفيف الضريبة العقارية علي المصانع، يكون بإعداد دراسة لتخفيف قيمة الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية، مما يساهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة وذلك مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة.

لجنة الصناعة تناقش تخفيف عبء الضريبة العقارية

وأضاف معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، بحضور ممثلي مصلحة الضرائب العقارية، والتجارة والصناعة، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية ، أن ما لايدرك كله لايترك كله وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتي لانصطدم بعجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتي لايكون هناك ذريعة للإخلال بأي إلتزام، مشددا بأن تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيب من الحكومة بشرط أن لايقل عن العائد والحصيلة الموجود وهنحط في التشريع أن الثابت حسب القيمه الدفترية .

النواب يطالبون بإلغاء الضريبةالعقارية علي المصانع

وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبه العقارية علي المصانع، للمساهمه في تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع.

وطالب النائب محمد المرشدي بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع حتي لاتغلق المصانع أبوابها وتتحول إلي أنشطه أخري.

وأكد النائب محمد حمدي موسي، أنه لايوجد ضريبة عقارية علي المصانع منذ عهد الفراعنة وأن الضريبة العقارية مع القيمة المضافة يوحي للمستثمر أن الحكومة شريك أساسي في الأرباح بنسبة أعلي مما يتحصل عليه المستثمر.