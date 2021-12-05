الإعدام شنقًا لمتهم قتل عجوزًا بروض الفرج والمشدد 3 سنوات للمتهم الثاني

/664432/الإعدام-شنقا-لمتهم-قتل-عجوزا بروض-الفرج-والمشدد-3-سنوات-للمتهم-الثاني

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالعباسة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لمتهم بقتل عجوزة بروض الفرج، والمشدد 3 سنوات للمتهم الثاني.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الإعدام شنقًا لمتهم بقتل عجوزة بروض الفرج والمشدد 3 سنوات للمتهم الثاني

قرار الأحالة

والجدير بالذكر أن قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة، قيام المتهم محمود. س، 23 سنة سائق، بقتل الضحية فاطمة عمدًا، وذلك بأن استل سلاحا أبيض سكين من مسكنها، وسدد لها عدة طعنات، قاصدًا بذلك إزهاق روحها خشية افتضاح أمره عقب سرقتها، ونجح في فرار بالمسروقات فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

التحريات الأولية

واشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، قيام المتهم الأول بالتوجه لمسكن المجنى عليها قاصدًا من ذلك سرقتها لمروره بضائقة مالية، وقام بالطرق على باب مسكنها، وحينما دلف داخله استولى على سكين من داخل المسكن وأخذ بالبحث عن مدخراتها واستولى على مبلغ مالي من داخل غرفتها، وحينما اقتربت منه خشي من افتضاح أمره فتولدت لديه نية قتلها وسدد لها 3 طعنات استقرت ببطنها، واستولى على هاتفها المحمول، وقام بالتوجه أعلى سطح المنزل، وإخفاء السلاح المستخدم في الجريمة، وقام ببيع الهاتف المحمول للمتهم الثاني مقابل مواد مخدرة، مع علم الأخير أنه متحصل من جريمة سرقة، واوضح تقرير الطب الشرعي، أن الإصابات الموصوفة والمشاهدة ببطن المجني عليها، هي إصابات طعنية حيوية حديثة، جاءت نتيجة الطعن بجسم ذا حافة حادة وطرف مدبب كالسكين والمطواة أو في حكمهما.