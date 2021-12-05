محمد صلاح: اللاعب المصري طموحة محدود.. والمدرب الأجنبي الأفضل لتدريب منتخب مصر

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أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن اختيار كابتن الفريق مع منتخب مصر يختلف عن إنجلترا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “المدرب في إنجلترا هو من يحدد قائد الفريق، ودليل على ذلك أن يورجن كلوب قرر إعلان فيرجيل فان دايك قائد للفريق بالرغم من التعاقد معه منذ 6 أشهر فقط، وأنا أدعم هذه الفكرة”.

وواصل “في منتخب مصر يختلف الأمر بين حسام البدري المدرب السابق وكارلوس كيروش المدير الفني الجديد، فالمدرب البرتغالي قرر أن يكون القائد باختيارة الشخصي وليست بالأقدمية”.

وزاد “أرقام حسام البدري مع حسام البدري كانت جيدة مع منتخب مصر، وهناك مدربين مصريين نجحوا في تدريب منتخب مصر مثل حسن شحاتة، واللاعب المصري بيخاف من المدرب الأجنبي ودي حقيقة”.

واختتم “معظم لاعبي الدوري المصري طموحهم محدود وعارف أن فيه ناس هتزعل مني بس دي الحقيقة، فيه لاعيبة بتدور يكون عندها عربية ومشهورة وبيلعبوا في نادي كبير وعلى كدا بس، لازم اللاعيبة يكون عندها طموح أكبر، لأننا عندنا لاعيبة كبيرة ومهمة”.

محمد صلاح: الأهلي متفوق على الزمالك بسبب الاستقرار.. وبحب أتفرج على «رضا عبد العال»

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أنه يحب رضا عبد العال، المحلل الرياضي ويشاهد الفيديوهات الخاصة به كثيراً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “رضا عبد العال شخصية كويسة وعلى المستوي الشخصي له تقدير خاص مني، ولكنني أريد أن أرد على مقولة أنني أتحكم في تواجد اللاعبين داخل منتخب مصر، فهذا الأمر غير منطقي على الإطلاق ولا يحدث أبداً”.

وزاد “علاقتي مع جميع لاعبي منتخب مصر جيدة للغاية والمصلحة العامة أهم من الشخصية، والكل يبحث عن نجاح المنتخب بصفة مستمرة، ومصلحة مصر فوق أي شخص، ومن الصعب أن يتحكم لاعب في تشكيل المنتخب أو القائمة”.

وواصل “سبب تفوق النادي الأهلي على الزمالك أنه لديه استقرار بشكل مستمر مقارنة بالقلعة البيضاء، ودايما بيكون متفوق ومصلحة النادي فوق أي شئ وأب لاعب بيغلط بيرحل عن الفريق على طول، ودا اللي أنا شايفة من الخارج بخصوص النادي الأهلي”.

واختتم “لا أعلم فريق الزمالك بالكامل، كنت أعرف جيداً باسم مرسي وبعد ذلك الجيل تغير كثيراً، وكل موسم بيتم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين عكس الأهلي الذي لدية إستقرار والأمور محسوبة بشكل كبير”.