صور..اوقاف الشيوخ تناقش دور اروقة جامع الازهر وتعظيم دورخطبة الجمعة 

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عقدت لجنة الشؤن الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر، اجتماعا اليوم الاحد لعرض ودراسة ومناقشة بعض الملفات المطروحة على طاولة اللجنة.

خطبة الجمعة

وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة ودارسة " دور أروقة الجامع الازهر فى التوعية الدينية والثقافية وتقديم المقترحات التي تعظم من دور الاروقة " . وتستمر اللجنة برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر فى عرض مناقشة ودراسة " تعظيم دور وأهمية خطبة الجمعة فى تنمية الوعي الرشيد وتقديم المقترحات التي تعظم من دور خطبة الجمعة ".

هذا ورفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 18 مادة من مواد مشروع قانون حقوق المسنين.

دوت الخليج

ومن المقرر أن يستأنف المجلس في جلسته العامة غدا الأثنين، مناقشة باقي مواد المشروع القانون.

ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.

الشيوخ يرفع جلسته العامة بعد موافقته على 18 مادة من قانون حقوق المسنين

كما يتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

ويتضمن القانون، إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.