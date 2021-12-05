محمد صلاح لعمرو أديب بعدما سأله عن استماعه للمهرجانات:«هتزعل هاني شاكر مننا»

/664439/محمد-صلاح-لعمرو-أديب-بعدما-سأله-عن-استماعه-للمهرجاناتهتزعل-هاني-شاكر-مننا

يستضيف برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب، في حلقتين النجم المصري الكابتن محمد صلاح، في ظهور تليفزيوني خاص من مدينة ليفربول الإنجليزية.

دوت الخليج يرصد تصريحات محمد صلاح بشأن المهرجانات مع عمرو أديب.

وعُرضت الحلقات الخاصة بداية من اليوم الأحد على منصة شاهد المفتوحة، وتُعرض على شاشة MBC مصر الأربعاء والخميس المُقبلين في تمام التاسعة مساءً.

عمرو أديب في حوار خاص مع محمد صلاح

وجه الإعلامي المصري عمرو أديب سؤالًا للاعب الكرة المصري محمد صلاح، استفسر من خلاله عن علاقته بأغاني المهرجانات وإذا كان من محبيها.

محمد صلاح يشيد بأغنية «بنت الجيران»

قال صلاح خلال لقائه مع عمرو أديب ضاحكًا: "أنت عايز تزعل هاني شاكر مننا.. بسمع المهرجانات على خفيف وسط الحاجات، وأغنية بنت الجيران مكسرة الدنيا".

ويتحدث نجم الكرة المصرية في حوار شامل حول رحلته الإحترافية، والشعبية الجارفة التي يتمتع بها في إنجلترا، ومشاركته مع منتخب مصر، ومشاريعه وخططه المُقبلة.

برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب

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برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، يُقدم مُتابعات يومية للشأن العام المصري والعربي، ويعرض كل جديد ومتميز في حلقاته من الجمعة للإثنين على شاشة MBC مصر.

وشهدت الأشهر الماضية، جولة طويلة من المفاوضات بين فريق البرنامج وإدارة قناة "mbc مصر" من جانب، ورامي عباس وكيل محمد صلاح وإدارة فريق ليفربول من جانب آخر، وانتهت بالتوصل لاتفاق يقضي بظهور اللاعب خلال البرنامج، مقابل الحصول على مبلغ مادي يعد الأكبر في تاريخ القناة، وفقا للعديد من المواقع المصرية.

وأكدت العديد من التقارير أن محمد صلاح حصل على مبلغ 650 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 10 ملايين جنيه مصري، ويعتبر هذا الأجر من أكبر الأجور التي تقوم قناة "mbc مصر" بمنحها لأحد الضيوف الذين تستضيفهم خلال برامجها، ويرجع هذا الأجر الكبير إلى المكانة الكبيرة للنجم محمد صلاح عند جميع العرب في كافة أنحاء العالم.