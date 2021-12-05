صور..رياضة الشيوخ تناقش استراتيجية وزارة الشباب الخاصة بالنشء ومطالب بحضور الوزير 

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لس النواب برئاسة النائب احمد ابو هشيمة اجتماع اليوم لمناقشة عدد من الملفات المعروضة والمطروحة فى اللجنة.

دوت الخليج

الشباب الدارسين بالخارج

وبدأت اللجنة اجتماعاتها اليوم بمناقشة استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالنشء وماتم تنفيذه منها ، ومناقشة انشطة الدولة تجاه الشباب الدارسين في الخارج , ومناقشة الاثر التشريعي للمواد التي وافق علي تعديلها مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017 .

وطالب النائب احمد ابو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بمناقشة وزير الشباب والرياضة داخل اللجنة فيما يخص الملفات المطروحة على اللجنة وما تم التنفيذ منها .