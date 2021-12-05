/664442/ولاء-التمامي-الدولة-المصرية-تسعى-لتقديم-الرعاية-لاصحاب-الهمم-برؤية-عصرية

اشادت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة باهتمام الدولة المصرية بذوي الاعاقة خاصة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، موضحه أن الرئيس السيسي عمل على دعمهم وتشجيعهم ووجه قرارات مباشرة تعمل على دمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ولاء التمامي بشأن دعم ذوى الاحتياجات الخاصة

قادرون باختلاف

واشارت "ولاء" فى تصريحات صحفية لها اليوم أن الدولة مازالت لديها الكثير لتقدمه لذوي الهمم، وانه ظهر هذا في حديث الرئيس السيسي اليوم مع احدى فتيات ذوي الهمم باحتفالية "قادرون باختلاف" والذي قال فيه : "كل الناس في مصر بتحبكم أوى وسعيدة بيكم جدا.. والدعم اللى جاى من الناس لكم أمر لا يتوقف ويزيد وإحنا بنتحرك صحيح مش بخطوات قوية أوى.. لسه لم نصل للتقدير الحقيقى للكنز اللى ربنا بعتهولنا اللى هو انتم".

واضافت أن قرار الرئيس السيسي اليوم بشأن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، خطوة جديدة في طريق استكمال حقوق ذوي الهمم.

وقالت "التمامي" إن مؤسسات الدولة المصرية تسعى دائما لتقديم كل الخدمات والدعم والرعاية لأصحاب الهمم في مختلف المجالات والقطاعات برؤية عصرية.