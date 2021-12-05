/664443/النائب-نادر-نسيم-دعم-الرئيس-السيسي-لذوى-الهمم-طفرة-غير-مسبوقة-فى-هذا-الملف-فى-مصر

أشاد النائب نادر نسيم وكيل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس السيسى في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، تؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تقديم الدعم المستمر لذوي الهمم والإعاقة ودمجهم داخل المجتمع المصري، عقب التهميش لسنوات عديدة، موضحا أن دعم الرئيس السيسي لذوى الهمم طفرة غير مسبوقة فى هذا الملف فى مصر .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب نادر نسيم بشأن احتفالية قادرون باختلاف بمشاركة الرئيس السيسي

احتفالية قادرون باختلاف

واوضح وكيل دينية الشيوخ، النائب نادر نسيم، أن اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم قضى على فكرة التمييز بين أبناء الوطن الواحد والعمل على دمجهم فى المجتمع، فضلا عن المساواة في الحقوق والواجبات التي أقرها الدستور وأكدتها عليها التشريعات.

وأشار إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية من خلال طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، خطوة لتمكين ودمج ذوي الهمم فى المجتمع بشكل مبسط دون معاناة ، ومساواتهم بذويهم من المواطنين العاديين وتسهيل مشاركتهم في جميع مناحي الحياة.

جاء ذلك عقب احتفالية «قادرون باختلاف»، الذى أقيمت بمركز المنارة، والتى حضرها الرئيس السيسي، وعدد كبير من قيادات الدولة.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:” إن قصة الكفاح والإرادة من أجل بناء دولتنا الحديثة قابلها العديد من التشابكات، ونقف معًا من أجل تخطي كل الصعاب سعيًا لتعديل المسار، وكلنا إيمان فى نتيجة كل من يتقن عمله.

واستكمل الرئيس السيسي، حديثه قائلًا:” نعتز بما وصل إليه ذوى الهمم، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة، بما يعكس قدراتهم غير المحددوة على مواجهة التحديات وهو ما يعزز تطلعاتنا تجاههم، ويدفعنا إلى بذل الغالي والنفيس، وإتاحة الخدمات التدريبية لهم.