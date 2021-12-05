/664444/قيادى-بالوفد-يشيد-بكلمة-الرئيس-باحتفالية-قادرون-بالاختلاف-ذوي-الهمم-حصلوا-على-اهتمام-غير-مسبوق-في-عهده

أكد المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد وعضو المكتب التنفيذي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي اقيمت تحت عنوان "قادرون بالاختلاف" جاءت معبرة عن مدى أهتمامة ورعايته لهم .

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وقال المهندس حمدي قوطة، أن الدولة قامت بدور كبير في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت عدد من الامتيازات لهم، وواجهت حالة التمييز التى كانوا يتعرضون لها بكل قوة وصرامة .

وأضاف قوطة، في بيان له، أن الرئيس السيسي تطرق اليوم خلال كلمته لعدد من الملفات الهامة لعل أبرزها أهمية اختيار القدوة، بجانب دور الرياضة واهمية ممارستها، مشيرا إلى أن الرئيس كان حريص على التواصل مع ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، والاستماع لهم ومناقشتهم في افكارهم، الأمر الذي يعكس اهتمام الرئيس بهذه الفئة التي تسحق كل الاهتمام.

قيادى بالوفد يشيد بكلمة الرئيس باحتفالية قادرون بالاختلاف: ذوي الهمم حصلوا على اهتمام غير مسبوق في عهده

ولفت رئيس صناعة الوفد، أن الرئيس السيسي تحدث بكل صدق وبساطة مع اصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة وتبادل معهم الحديث بمنتهى الصراحة كما عهدناه .

وأكد قوطة أن الدولة المصرية اصدرت عدد من التشريعات والقوانين، والقرارات التي تضمنت تمثيل عادل لذوي الإحتياجات الخاصة في مؤسسات الدولة وتعيينهم في كافة المؤسسات بالدولة بجانب ضمان تمثيلهم بنسبة جيدة داخل المجالس النيابية والمحلية .