خاص لـ دوت الخليج..استجواب لوزير التنمية المحلية فى البرلمان بسبب شيراتون الغردقة

/664450/خاص-لـ-تحيا-مصراستجواب-لوزير-التنمية-المحلية-فى-البرلمان-بسبب-شيراتون-الغردقة

حصل موقع دوت الخليج على نص الاستجواب الذى قدم لمجلس النواب اليوم الأحد ضد وزير التنميه المحليه ( حول التراخي في فسخ تعاقد شيراتون الغردقه رغم مخالفة المشتري لشروط التعاقد ) مقدم من مصطفي بكري عضوٍ مجلس النواب

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