جدة - نرمين السيد - أطلق المشاركون فى المنتدى الشبابى البيئى العربى الحادى عشر تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية"، الذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة، مبادرة لحث شباب العالم على زيارة مصر تحت شعار "زور مصر.. مصر أحلى"، مؤكدين على الأمن والأمان والاستقرار الذى تنعم به مصر.





جاء ذلك خلال زيارة 250 شابا وفتاة من الشباب المشارك فى المنتدى الشبابى البيئى العربى، السد العالى ورمز الصداقة المصرية السوفيتية وخزان أسوان ومتحف النيل ومعبد فيلة، ضمن زيارتهم لمحافظة أسوان للمشاركة فى فعاليات المنتدى. وحرص الشباب على التقاط الصور التذكارية مع السائحين والتواصل مع أقرانهم من خلال التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعى ودعوتهم لزيارة مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشاركون فى المنتدى الشبابى الـ11 بأسوان يطلقون مبادرة «زور مصر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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