السيسي يعلن عن حزمة إجراءات جديدة لدعم أصحاب الهمم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط للعمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم في جميع المبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها، ولتكن جهود تمكين جزء لا يتجزأ من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة، أعلن لكم عن حزمة من الإجراءات التنفيذية الموجهة خصيصا لذوى الهمم، كالتالى:

أولا: تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى جميع المحافظات، بكافة المتطلبات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بذوى الهمم.

ثانيا: التوسع في تدريب وتأهيل المعلمين باليات ومهارات وأسس الطريق الحديثة في التواصل مع ذوى الهمم لتحقيق التوفيق فى مختلف المجالات الدراسية والعملية.

ثالثا: قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج الاعمال الدرامية والثقافية التى تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوى الهمم والإسهامات في إبراز الجمهورية الجديدة.

رابعا: قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوى الهمم تستهدف رفع اللياقة البدنية وثقل مهاراتهم الرياضية

خامسا: التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتدريب وتشغيل الشباب من ذوى الهمم في مختلف قطاعات التشغيل يفتح لهم افاق المستقبل.