الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات لرئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض بشارع عبد العزيز المصرى بحى مصر الجديدة محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة، واعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية بالمنوفية من أعمال المنفعة العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء بدمج مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
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