/664455/الاتحاد-العربي-يمنح-قلادة-مؤسسة-الأمير-محمد-بن-فهد-للدكتور-مصطفي-الشربيني

منح الاتحاد العربي للتطوع، قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، لأفضل عمل تطوعي في عامها الثالث للدكتور مصطفي الشربيني، في التسويق والاعلام الاجتماعي، عن مشروع جريدة أخبار التنمية المستدامة، حيث تم منح الجائزة العالمية في 6 مجالات وهي البيئة والمياه، والتعليم، والتراث والثقافة والفنون، والتمكين الاقتصادي، والصحة، والتسويق والإعلام الاجتماعي بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف دولار أمريكي.

دوت الخليج

الاتحاد العربي يمنح قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية

جاء ذلك بجامعة الدول العربية، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، وذلك بالشراكة مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين والمعهد العربي للتخطيط والاتحاد من أجل المتوسط.

هذا وقدم رئيس الاتحاد العربي للتطوع السيد حسن بوهزاع، بتسليم القلادة للدكتور مصطفى الشربيني، بحضور مجلس أمناء الاتحاد، والوزير المفوض الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني، بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والوزير المفوض مدير إدارة المنظمات والاتحادات محمد خير.

والجدير بالذكر، أن هذه الجائزة التي تم منحها للدكتور مصطفي الشربيني تبلغ قيمتها ١٠ آلاف دولار، حيث تُمنح لأفضل أعمال تطوعية في العالم وبحضور المحكمين الأساسيين، هما الأمم المتحدة للمتطوعين بحضور ممثله السيد كريم شويدر، من الأردن والأمم المتحدة.