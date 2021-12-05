/664445/بيهدد-جيرانه-بسلاح-سقوط-متهم-بترويع-المواطنين-في-كفر-الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف غموض مقطع فيديو على موقع «فيسبوك»، بقيام شاب بحمل سلاح أبيض وترويع جيرانه بكفر الشيخ، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف غموض تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بحمل «سلاح أبيض» أسفل أحد المنازل وترويع جيرانه بدائرة مركز شرطة بيلا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قيام شاب بحمل سلاح أبيض وترويع جيرانه بكفر الشيخ

القبض على المتهم

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات اللازمة أمكن تحديد هوية الشخص (مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا) وأتضح وجود خلافات بينه وبين أحد الأشخاص (مقيم بذات العنوان)، بسبب لعب الأطفال قام على إثرها الأول بإشهار سلاح أبيض «سنجة»، بقصد ترويعه وتهديده، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، في إلقاء القبض على المتهم المذكور والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر، رصد دوت الخليج تفاصيل قتل رجل لزوجته بمنطقة المنيرة بإمبابة، بعد خلافات عائلية بينهما بسبب تعاطي الزوج مخدرات وحشيش، وبسبب رفضها إعطاءه فلوس الشراء المخدرات، وانتهت بصدور قرار النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

خلاقات عائلية بينهما

هذا وأقر المتهم أمام رجال المباحث، بـ قتل زوجته الضحية بعد خلافات عائلية بينهما، وكثرة الطلبات، بسبب تعاطي مواد مخدرة وحشيش، وأن المتهم سيدم، اعتدى بالضرب على زوجته بعد توثيقها بالحبال بواسطة عصا وسكين، أمام أطفالهم حتي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها آثر التعدي عليها، وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة مكان الجريمة بمنطقة المنيرة بإمبابة لمناظرة جثمان المجنى عليها، وكشفت المناظرة، أن الجثة لسيدة ثلاثنية، وترتدى ملابسها توثيقها بالجبال بها أثار تعذيب.

تشريح الجثة

وترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي قسم إمبابة، لإخطارا يفيد في وجود جثة ربة منزل تدعى أية ج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الجريمة، وأتضح وجود جثة سيدة داخل شقتها بالمنيرة توثيقها بالحبال وبجانبها عصا، قررت النيابة العامة، بتشريح جثمان الضحية وطلبت تقرير الطب الشرعي، لمعرفة ظروف وغموض الوفاة.