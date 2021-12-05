/664456/الرئيس-السيسي-يطلق-اسم-الراحل-سمير-غانم-على-أحد-الإنجازات-الحديثة

كشفت الإعلامية إيمان الحصري، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسم سمير غانم على أحد الإنجازات الحديثة تكريمًا لمشواره الفني المليء بالأعمال المهمة.

دوت الخليج يرصد تكريم الرئيس السيسي لسمير غانم رغم رحيله

جاء ذلك أثناء تقديمها فقرة، ابنته الفنانة الشابة دنيا سمير غانم خلال إحتفالية «قادرون بإختلاق» لذوي الهمم، والتي قدمت من خلاله عمل غنائي بالتعاون مع شباب من ذوي الهمم،وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ «قادرون باختلاف»، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.

واستطاعت دنيا سمير غانم أن تخطتف قلوب محبيها، بعودتها مرة أخرى لممارسة حياتها الطبيعية، والتي بدأتها بتخليها عن الأسود خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صورها بشكل كبير.

إنطلاق مبادرة قادرون بإختلاف بتغطية من إيمان الحصري

هذا وأُقيمت صباح اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بذوي القدرات الخاصة وإنجازاتهم، بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

و قدمت الإعلامية المصرية إيمان الحصري احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة ومشاركتها في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش.

وقدم الفنان المصري مصطفى شعبان فقرة إنجازات سفراء الحلم، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، كما شارك فيها الإعلامي المتميز شريف مدكور.

دنيا سمير غانم الصوت العربي الوحيد لحملة «لا تختارو الإنقراض»

من ناحية أخرى، وقع الإختبار على الفنانة دنيا سمير غانم لتمثل الصوت العربي الوحيد لحملة «لا تختارو الإنقراض» العالمية التي انطلقت الأيام القليلة الماضية لحماية البشر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتؤكد دنيا سمير غانم خلال مشاركتها في حملة «لا تختارو الإنقراض» الدور الإيجابي والتوعوى، الذى يقدمه الفن لدعم جهود التنمية ومشاركة الإنسان فى حماية الأرض حيث انتشرت الحملة بأصوات مجموعة من المشاهير من جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر، أنه تهدف حملة «لا تختاروا الانقراض»، إلى زيادة وعي العالم بما يسببه دعم الوقود الأحفوري من عرقلة ما تم إنجازه لحماية كوكب الأرض حتى الآن، فى إطار السعي للحد من تغير المناخ، حيث تسلط الضوء على كافة الآثار السلبية الهائلة، لدعم الوقود الأحفوري على البشر وكوكب الأرض.