/664457/بسبب-رفضهم-تعاطى-الشابو-عاطل-يتعدى-علي-أبنائه-وزوجته-وضربهم-بالة-حادة

شهدت قرية العمرة في مركز أبوتشت شمال قنا، اليوم الأحد، تلقى مكتب حماية الطفل بقنا، إخطارا من النجدة يفيد بقيام عامل بتعذيب أبنائه الـ 6 داخل المنزل نتيجة تعاطيه مخدر الشابو.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تعذيب عامل لأبنائه الـ 6 وتقييدهم بسبب "الشابو"

تعاطي الشابو

وأتضح بعد فحص الوحدة الفرعية بمركز أبوتشت، وأكد التقرير الطبي بوجود جرح بالرأس لإحدى الأبناء من البنات، وجرح بالكتف والرأس لأخرى، نتيجة الضرب الذي تعرض له الأبناء.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما انتقلت قوة أمنية من مركز أبوتشت لمكان الواقعة ونجحت في إلقاء القبض على العامل المتهم، مقيم بقرية العمرة بمركز أبوتشت شمال قنا، بتهمة تعذيب أبنائه الـ 6، ولد و5 بنات تحت تأثير مخدر الشابو، وهرب زوجته بسبب تعديه عليها وعدم قدرتها علي حماية الأبناء. وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن عاطلا وسائقا لهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة مركز شرطة الصف، بالاتجار في المواد المخدرة، ويتخذان من دائرة مركز شرطة الصف مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، من استهدافهما وأمكن القبض عليهما حال استقلالهما سيارة نصف نقل بقيادة الثاني، بدائرة مركز شرط الصف، وبحوزتهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، و1،500 كجم من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.